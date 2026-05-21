В Госдуме рассказали, чем занять детей на каникулах

Депутат Толмачев посоветовал детям работать на каникулах, чтобы накопить денег
На школьных каникулах детей можно отправить в оздоровительный, творческий или спортивный лагерь. Об этом «Газете.Ru» рассказал зампред комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев.

«Как организовать каникулы, каждый родитель, конечно же, решает сам. Зависит от возраста ребенка, его предпочтений, семейных традиций. Но можно учесть предложения, которые государство создает для детского досуга в летний период. Расширяется сеть оздоровительных, творческих и спортивных лагерей. В последнее время на площадке Госдумы несколько раз проходили крупные «правительственные часы», посвященные качеству работы лагерей и созданных там условий. Увеличилось государственное финансирование сферы, ужесточились санитарные требования и контроль», — сказал он.

Толмачев уточнил, что подростки могут подработать на каникулах, чтобы проявить себя и накопить деньги.

«Многие ребята, особенно в возрасте 14‒18 лет, хотят и готовы подработать на каникулах. Кто-то видит в этом возможность проявить себя и свои творческие задатки, найти новых друзей и единомышленников: принять участие в арт-фестивалях, подработать аниматором или художником по детскому аквагриму, фотографом, флористом, оформителем. Подросткам младше 15 лет потребуется принести письменное согласие родителей, старше — только согласие самого ребенка. Подработка дает возможность юношам и девушкам почувствовать себя самостоятельными, укрепить уверенность в своих силах, получить подтверждение ценности для окружающих и общества. А еще это способ накопить на мечту или помочь близким. Первые самостоятельно заработанные деньги запоминаются на всю жизнь. Это важное эмоциональное подкрепление. У каникул в лагере, в городе на подработке, в деревне у родственников, на море с родителями есть свои плюсы. За одно лето можно успеть все. Главное в каждом из форматов — это поддержка семьи, любовь и забота», — добавил он.

До этого юрист напомнил, что подростки могут официально работать с 14 лет с согласия родителей и органов опеки, однако трудовая деятельность не должна сказываться на качестве обучения. Эксперт уточнил, что дети могут работать не более 24–35 часов в неделю в зависимости от возраста. Также несовершеннолетние не могут трудиться по ночам и на опасных производствах.

