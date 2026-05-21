Юрист напомнил о правилах трудоустройства подростков

Юрист Хаминский напомнил, что подростки не могут работать более 4–7 часов в день

Подростки могут официально работать с 14 лет с согласия родителей и органов опеки, однако трудовая деятельность не должна сказываться на качестве обучения. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» напомнил юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский, отметив, что дети младшего возраста могут работать лишь в сфере культуры и спорта.

«Действующее законодательство устанавливает, что официально работать можно с 16 лет, но Трудовой кодекс допускает трудоустройство и с более раннего возраста. Так, например, с 15 лет подросток вправе самостоятельно заключить трудовой договор для выполнения легкого труда, не вредящего здоровью и учебе. С 14 лет можно заключать трудовой договор только с согласия одного из родителей и органа опеки, а работа не должна мешать обучению. Для детей младше 14 лет исключение сделано лишь для сферы культуры, спорта, кино и рекламы, когда работа связана с созданием или исполнением художественного произведения», — сказал он.

Хаминский уточнил, что дети могут работать не более 24–35 часов в неделю в зависимости от возраста. Также несовершеннолетние не могут трудиться по ночам и на опасных производствах.

«Надо иметь в виду, что для несовершеннолетних действуют жесткие ограничения по нагрузке. В частности, до 16 лет можно работать не более 24 часов в неделю, с 16 до 18 лет не более 35 часов. Продолжительность смены также ограничена законом: в 14-15 лет не более четырех часов, в 15-16 лет не более пяти часов, а в 16–18 лет не более семи часов. Кроме того, несовершеннолетних запрещено привлекать к ночным сменам, сверхурочной работе, командировкам, а также к опасным и вредным видам труда. Работодатель обязан организовать медосмотры, а увольнение подростка возможно только с согласия трудовой инспекции и комиссии по делам несовершеннолетних», — добавил он.

Юрист подчеркнул, что работодатели нередко нарушают условия труда, поэтому для защиты детей нужно заключать официальный договор.

«На практике подростков чаще всего берут на подработку официантами в общепит, торговлю, курьерские службы, благоустройство и сезонные проекты, при этом многие работодатели нарушают нормы по продолжительности смен и условиям труда. Для защиты своих прав подросткам и их законным представителям необходимо настаивать на заключении официального трудового договора», — заключил он.

