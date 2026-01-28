Стало известно, в каких сферах и сколько зарабатывают российские подростки

Для российских подростков самыми выгодными сферами для подработки сегодня стали доставка, общепит и административная сфера. Доход в этих направлениях регулируется в зависимости от отработанных часов, в перерасчете на сокращенный график юные сотрудники зарабатывают от 35 тыс. до 87 тыс. рублей в месяц, рассказала НСН руководитель службы внешних коммуникаций hh.ru Мария Бузунова.

По ее словам, чаще всего подростки находят работу через джобсайты или цифровые платформы. Популярностью, в частности, пользуются вакансии официантов, бариста, барменов, кассиров, сотрудников колл-центров, курьеров, упаковщиков, менеджеров по продажам и так далее.

«Административный обслуживающий персонал тоже им интересен. Молодые ребята чаще всего находят себя в качестве промоутеров. Также они могут подрабатывать репетиторами для тех, кто сейчас готовится к ОГЭ или ЕГЭ, — перечислила специалист. — Таким образом, большинство подростков идут в сферы, не требующие высокой квалификации, предлагающие гибкий график и легкий порог трудоустройства».

Зарплатные ожидания юных работников варьируются в зависимости от региона – например, в Москве они стремятся получать не менее 45-50 тыс. рублей, а в среднем по стране от 31 до 35 тыс. рублей. В пересчете на сокращенный график, подростки получают от 35 тыс. до 87 тыс. рублей в месяц в зависимости от сферы. Наиболее высокие зарплаты получают сотрудники доставки, общепита, а также административный персонал. А вот репетиторы и менеджеры по работе с клиентами получают меньше, отметила Бузунова.

«Таким образом, наиболее высокие ставки предлагаются в сфере доставки и логистики, в промо-активностях и в продажах», — заключила она.

Ранее сообщалось, что российским подросткам могут предоставить при трудоустройстве льготы.