Россиянам объяснили, почему ледяные напитки в жару приводят к простуде

При употреблении ледяных напитков в жару резко охлаждается слизистая оболочка горла и создается благоприятная среда для вирусов и бактерий. Об этом в интервью РИАМО предупредила врач Виктория Заяц.

«Чтобы избежать простуды, важно постепенно охлаждаться, пить напитки комнатной температуры или слегка охлажденные, а не ледяные», — посоветовала специалист.

Кроме того, в зной важно следить за водным режимом, избегать чрезмерного пребывания на палящем солнце и не забывать про защиту кожи и глаз, добавила она.

Доцент кафедры терапевтической стоматологии Пироговского Университета, стоматолог, хирург, пародонтолог Денис Моисеев до этого говорил, что постоянное употребление холодных или ледяных напитков может привести к образованию трещин между зубом и пломбой.

Эмаль обладает высокой устойчивостью к компрессионным нагрузкам, каковым является быстрое охлаждение. Однако повторяющийся термический шок является признанным фактором в развитии и распространении микротрещин эмали, объяснил эксперт.

