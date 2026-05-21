В Росгидромете рассказал о потеплении в ближайшие 10 лет

Шумаков: в ближайшие 10 лет в России, в том числе в Арктике, потеплеет

На всей территории России, прежде всего, в Арктике, в ближайшие 10 лет будет происходить потепление климата. Об этом сообщил глава Росгидромета Игорь Шумаков, передает РИА Новости.

Он рассказал, что потепление в Арктике приближается «семимильными шагами», и в российской Арктике потепление намного быстрее идет, чем в других странах в Арктической зоне.

Говоря о причинах потепления в Арктике, глава Росгидромета выделил антропогенный фактор, то есть изменения окружающей среды или воздействие на живые организмы, вызванные деятельностью человека. При этом он подчеркнул, что никто до конца и не объяснил, почему это происходит.

Нужно готовиться к большому числу аномалий в этом регионе в течение 10 лет, отметил Шумаков.

По его словам, нельзя ожидать, что каждый год будет похож на предыдущий.

