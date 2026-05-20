В Роскачестве рассказали, как правильно выбрать увлажнитель воздуха

Влажность воздуха в помещении должна составлять примерно 50%. При снижении показателя ниже 40% ухудшается состояние кожи и слизистых оболочек, а при повышении выше 60% возрастает риск появления плесени, пылевых клещей и других микробиологических загрязнений. Поэтому особенно важно грамотно подобрать увлажнитель воздуха, который поможет избежать таких проблем. Об этом Life.ru рассказали в Роскачестве.

В организации напомнили, что существует три основных типа увлажнителей воздуха: традиционные, ультразвуковые и паровые. Первые не представляют опасности для здоровья и очищают воздух от пыли. Однако традиционные устройства требуют частой смены фильтров и отличаются невысокой производительностью. Ультразвуковые модели безопасны для детей, но чувствительны к качеству воды. А паровым увлажнителям свойственная высокая производительность. Однако эти устройства потребляют много электроэнергии и требуют осторожного обращения.

При выборе увлажнителя воздуха эксперты посоветовали в первую очередь обращать внимание на производительность испарения.

«Ориентируйтесь на показатели 300–400 мл/ч. Если они ниже, эффекта от прибора можно вообще не заметить», — подчеркнули они.

В Роскачестве добавили, что также важно учитывать площадь помещения и высоту потолков. Для маленьких комнат подойдут компактные настольные устройства, в то время как просторные помещения нуждаются в более крупных моделях с вместительным резервуаром. Для комнаты, площадь которой составляет примерно 20 квадратных метров, в большинстве случаев достаточно увлажнителя с баком объемом от 4 до 5 литров.

При этом важно регулярно ухаживать за увлажнителем, очищая его и меняя фильтры. Перед покупкой важно оценить, насколько удобно будет мыть устройство и управлять его настройками.

Кроме того, по словам специалистов, если увлажнитель будет использовать ночью, важно отдавать предпочтение моделям, показатель шума которых составляет до 25 дБ. Также следует учитывать наличие встроенного гигрометра. Такой датчик контролирует влажность и отключает устройство при достижении указанного уровня.

