Житель Крыма хотел устроить теракт и попал в психбольницу

Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Суд приговорил жителя Керчи к принудительному лечению в психиатрической больнице за подготовку теракта. Об этом сообщили в УФСБ Ростовской области, пишет ТАСС.

Уточняется, что мужчина готовился устроить теракт на железной дороге по заданию спецслужб Украины.

«32-летний житель города Керчи приобрел компоненты, необходимые для изготовления самодельного взрывного устройства (СВУ) и хранил их в своей квартире в специально оборудованном тайнике», — сообщили в ведомстве.

Именно это СВУ предназначалось для подрыва железнодорожного полотна пути.

Суд признал мужчину виновным, но принял решение назначить ему принудительные меры медицинского характера вместо отбывания наказания в колонии.

15 мая в Санкт-Петербурге суд приговорил россиянку к 16 годам колонии за подготовку теракта в отношении генерала министерства обороны РФ. Покушение удалось предотвратить. Известно, что обвиняемая по заданию сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) передавала информацию о местонахождении высокопоставленного военнослужащего, передвижении его автомобиля, а также членов его семьи.

Ранее в Тамбове мужчину приговорили к 22 годам лишения свободы за подготовку теракта.

 
