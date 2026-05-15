В Петербурге россиянка получила 16 лет за подготовку теракта против генерала Минобороны

В Санкт-Петербурге суд приговорил россиянку к 16 годам колонии за подготовку теракта в отношении генерала министерства обороны РФ, сообщает канал 78.ru.

Решением Первого Западного окружного суда женщина признана виновной в госизмене и терроистической деятельности на территории России.

В сообщении говорится, что после предотвращения теракта на генерала силовики вышли на след 49-летней женщины и задержали ее в Петербурге в июне 2025 года.

В ходе расследования выяснилось, что она по заданию сотрудников СБУ передавала информацию противнику о местонахождении высокопоставленного военнослужащего, передвижении его автомобиля, а также членов его семьи.

На видео с допроса, опубликованного ранее ФСБ, жительница Санкт-Петербурга призналась в передаче своему куратору по имени Денис сведений о военнослужащих Минобороны России. На вопрос, осознавала ли она, что передача таких сведений могла грозить безопасности России, женщина ответила, что не задумывалась об этом.

Ранее петербуржца арестовали за призывы к терактам в соцсети.

 
