Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

В Петербурге задержали банду подростков, нападавших на прохожих

В Петербурге поймали подростков, избивавших прохожих

В Петербурге задержали группу подростков, которые совершали нападения на прохожих, одному из пострадавших юноши проломили голову. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, четверо молодых людей, двое из которых несовершеннолетние без причины нападали на прохожих. Первое нападение произошло на Думской улице. Жертвами стали двое мужчин. Подростки избили их руками и ногами, а когда один из пострадавших упал на землю, злоумышленники залили ему лицо газом из баллончика. Второй случай произошел на улице Хошимина. Здесь жертвой хулиганов стал 21-летний курсант, компания подростков проломила пострадавшему череп аварийным молотком.

Возбуждено головное дело о хулиганстве, решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

До этого в Нижнем Новгороде шесть человек забили глухонемого мужчину в подъезде.

Ранее подросток из Волжского проломил мужчине череп из-за просьбы дать денег на сигареты.

 
Теперь вы знаете
Лавров о переговорах по Украине, досрочное завершение учебного года и укусы змей. Что нового к утру 21 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!