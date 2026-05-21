В Петербурге задержали банду подростков, нападавших на прохожих

В Петербурге задержали группу подростков, которые совершали нападения на прохожих, одному из пострадавших юноши проломили голову. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, четверо молодых людей, двое из которых несовершеннолетние без причины нападали на прохожих. Первое нападение произошло на Думской улице. Жертвами стали двое мужчин. Подростки избили их руками и ногами, а когда один из пострадавших упал на землю, злоумышленники залили ему лицо газом из баллончика. Второй случай произошел на улице Хошимина. Здесь жертвой хулиганов стал 21-летний курсант, компания подростков проломила пострадавшему череп аварийным молотком.

Возбуждено головное дело о хулиганстве, решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

До этого в Нижнем Новгороде шесть человек забили глухонемого мужчину в подъезде.

Ранее подросток из Волжского проломил мужчине череп из-за просьбы дать денег на сигареты.