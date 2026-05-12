В Нижнем Новгороде шесть человек забили глухонемого мужчину в подъезде

В Нижнем Новгороде избиение глухонемого закончилось возбуждением уголовного дела. Об этом сообщает Нижегородский областной суд.

По данным следствия, инцидент произошел в подъезде на улице Строкина. Компания из шести мужчин жестоко избила россиянина с нарушением слуха. В результате мужчина не выжил, так как получил серьезные травмы. Что стало причиной агрессии, не уточняется.

В отношении компании возбудили уголовное дело. Следователи просили суд об аресте.

«При рассмотрении всех ходатайств в процессах присутствовал сурдопереводчик», – сообщается в публикации.

По данным местных пабликов такое решение связано с тем, что сами фигуранты разбирательства также являются глухонемыми.

В результате фигурантов отправили под стражу. Там они пробудут до 8 июня текущего года.

