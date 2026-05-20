Банда подростков терроризирует прохожих в Петербурге

«Фонтанка»: в Петербурге банда подростков нападает на прохожих
В Центральном районе Петербурга компания юношей нападает на прохожих и избивает их, известно как минимум о трех пострадавших. Об этом сообщает «Фонтанка».

Первое нападение произошло на Думской улице. Жертвами группы юношей стали двое мужчин. Подростки избили их руками и ногами, а когда один из пострадавших упал на землю, злоумышленники залили ему лицо газом из баллончика.

Второй случай произошел на улице Хошимина. Здесь жертвой хулиганов стал 21-летний курсант. Молодой человек в тот момент пытался устроить девушку в отель. Компания подростков напала на него, в ходе избиения один из нападавших проломил пострадавшему череп аварийным молотком.

По данным «Фонтанки», возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и личности причастных.

До этого краснодарские школьники создали банду для нападений на местных жителей. Главарем хулиганов стал ученик 52-й школы, имеющий кличку Рыжий и уже состоящий на учете в ПДН.

Ранее в Мытищах банда подростков с топорами терроризует жителей ЖК.

 
