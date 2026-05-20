Врач рассказал, как действовать при травмах в летний сезон

В летний сезон увеличивается количество травм, таких как ушибы, переломы и ожоги. Для того чтобы избежать серьезных последствий важно правильно оказать первую помощь. Об этом газете «Известия» рассказал врач-травматолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Александр Шелепов.

По словам эксперта, при переломе, вывихе и других подобных серьезных травмах нельзя пытаться самостоятельно «вправить» конечность. Главными признаками опасного состояния являются сильная боль, невозможность двигать поврежденной частью тела и деформация. В таких случаях пострадавшего нужно обездвижить, зафиксировать его конечность с помощью подручных средств и немедленно доставить в больницу.

«Менее очевидные, но не менее распространенные повреждения — ушибы и растяжения. Их часто недооценивают, хотя они также требуют внимания. Характерными симптомами являются отек, гематома и боль при движении. Рекомендуется в первые часы обеспечить покой, приложить холод и приподнять конечность. При сохранении боли или ограничении движений важно исключить более серьезные повреждения», — предупредил врач.

Травматолог добавил, что летом раны, ожоги и укусы насекомых требуют особенного внимания. Такие повреждения следует промыть, обработать антисептическим средством и закрыть стерильной повязкой. При этом ожоги важно охладить водой, отказавшись от использования масел.

Помимо этого, в теплое время года распространены тепловые удары и травмы на воде. На перегрев могут указывать слабость, головокружение, повышение температуры, а также нарушение сознания. В таком случае нужно быстро охладить пострадавшего и вызвать скорую помощь.

Врач-невролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская до этого говорила, что даже обычный на первый взгляд ушиб может скрывать трещину, вывих или разрыв связок. По словам эксперта, если после травмы сустав деформирован, кожа вокруг него покраснела и развивается отек, то нельзя заниматься самолечением. Обратиться за медицинской помощью также нужно при потере чувствительности конечности.

Ранее травматолог объяснил, что опаснее: электросамокат или велосипед.