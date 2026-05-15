Назван самый популярный у россиян летний транспорт

Велосипед стал самым популярным летним видом транспорта у россиян. Об этом говорится в исследовании банка «Русский Стандарт», которое поступило в редакцию «Газеты.Ru».

Сейчас россияне чаще всего ездят на велосипеде, так ответили 47% опрошенных. 9% пользуются самокатом, 2% — роликами, 1% — скейтом. Не пользуются ничем из перечисленного 41% опрошенных.

81% респондентов рассказали, что освоили велосипед прежде других летних видов транспорта. На втором месте оказались роликовые коньки с долей в 7%. А еще 5% участников опроса научились кататься сначала на самокате. И оставшиеся 2% пришлись на скейтборд. 5% респондентов не умеют кататься ни на чем из перечисленного.

60% респондентов-родителей отметили, что их дети любят кататься на велосипеде. На самокате любят ездить дети 33% респондентов, на роликах – 6% и скейте – 1%.

Отдельно аналитики банка изучили, сколько в среднем в 2026 году за одну покупку по картам банка россияне тратят на летний транспорт и спорттовары. Средний чек покупок по картам банка в магазине велотоваров, где, помимо велосипедов, приобретают одежду и обувь для велоспорта, сопутствующий инвентарь, составил 7523 рубля. В магазине спорттоваров средняя сумма покупки в текущем году достигла 4758 рублей, магазине спортивной одежды и обуви — 5492 рубля. Средний чек на аренду самокатов в текущем году составляет 185 рублей.

В опросе приняли участие более 2 тыс. россиян.

