Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Бизнес

Назван самый популярный у россиян летний транспорт

«Русский Стандарт»: 47% опрошенных россиян ездят на велосипеде
Shutterstock/Pixel-Shot

Велосипед стал самым популярным летним видом транспорта у россиян. Об этом говорится в исследовании банка «Русский Стандарт», которое поступило в редакцию «Газеты.Ru».

Сейчас россияне чаще всего ездят на велосипеде, так ответили 47% опрошенных. 9% пользуются самокатом, 2% — роликами, 1% — скейтом. Не пользуются ничем из перечисленного 41% опрошенных.

81% респондентов рассказали, что освоили велосипед прежде других летних видов транспорта. На втором месте оказались роликовые коньки с долей в 7%. А еще 5% участников опроса научились кататься сначала на самокате. И оставшиеся 2% пришлись на скейтборд. 5% респондентов не умеют кататься ни на чем из перечисленного.

60% респондентов-родителей отметили, что их дети любят кататься на велосипеде. На самокате любят ездить дети 33% респондентов, на роликах – 6% и скейте – 1%.

Отдельно аналитики банка изучили, сколько в среднем в 2026 году за одну покупку по картам банка россияне тратят на летний транспорт и спорттовары. Средний чек покупок по картам банка в магазине велотоваров, где, помимо велосипедов, приобретают одежду и обувь для велоспорта, сопутствующий инвентарь, составил 7523 рубля. В магазине спорттоваров средняя сумма покупки в текущем году достигла 4758 рублей, магазине спортивной одежды и обуви — 5492 рубля. Средний чек на аренду самокатов в текущем году составляет 185 рублей.

В опросе приняли участие более 2 тыс. россиян.

Ранее травматолог объяснил, что опаснее: электросамокат или велосипед.

 
Теперь вы знаете
Обычные лекарства могут помешать получить водительские права. От чего отказаться перед анализом?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!