«Не жизненно необходимо»: в Госдуме не захотели отпускать детей на каникулы раньше из-за жары

Жизненной необходимости отпускать школьников раньше положенного на каникулы из-за жары нет, поскольку дети могут выдержать такую температуру. Об этом «Газете.Ru» заявил член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман.

«Сейчас действительно до конца учебного года осталось очень мало, и ничего серьезного школьники, наверное, не пропустят. Но, насколько я помню свое детство, я такую жару выдерживал совершенно спокойно. Не думаю, что нынешние дети намного слабей тех, кто был шесть десятилетий назад. Так что не думаю, что это жизненно необходимо. В любом случае обсуждать такие вопросы должны учителя и врачи, они более менее знают, на что способны нынешние дети», — сказал он.

До этого заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб приложил отправить школьников на каникулы досрочно из-за жары. По его мнению, таким образом можно будет сохранить здоровье детей, поскольку во многих школах нет кондиционеров, а открытые окна от жары не спасут. Гриб добавил, что, если школьники не доучатся до конца года, это «не окажет существенного влияния на образовательный процесс».

20 мая специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что в ближайшие дни в столице сохранится жаркая погода и будут побиты новые температурные рекорды. По ее словам, 21 мая ожидаются рекордные показатели температуры: воздух прогреется до +29…+31°C, в четверг ожидается от +28 до +30°C. Таким образом, климатическая норма будет превышена на 8-9 градусов, причем душными будут и ночи, отметила синоптик.

С 22 мая погода в Москве изменится и на смену жаре придет температура от +22 до +23°C, возможны кратковременные дожди и грозы.

Ранее в Москве был побит столетний температурный рекорд.