Врач назвала причины подростковой потливости

В подростковом возрасте в организме происходят активные гормональные перестройки, в том числе, усиливается работа сальных и апокриновых желез, что приводит к повышенному выделению пота и кожного сала. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач-педиатр Елена Зыкина.

Специалист отметила, что сам по себе пот почти не пахнет, однако при контакте с бактериями, живущими на коже, происходит разложение органических веществ, что вызывает неприятный запах. Это естественный процесс, который с возрастом обычно приходит в норму.

«Для борьбы с этим важно уделять особое внимание гигиене: ежедневное мытье с использованием мягких антибактериальных средств, регулярная смена одежды, особенно нижнего белья, использование дезодорантов или антиперспирантов, подходящих по возрасту и типу кожи», — сказала Зыкина.

Если же запах становится резким и сопровождается воспалением кожи или выделениями, она посоветовала обратиться к врачу.

Врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина до этого объяснила, откуда берется кровавый пот.

По ее словам, это редкое нарушение, при котором через неповрежденную кожу выступает красноватая жидкость, напоминающая кровь. Механизм развития связан с патологической проницаемостью сосудистой стенки.

Ранее в поте человека нашли молекулу, которая подавляет вирус гриппа.