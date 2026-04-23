Врач раскрыла, откуда берется кровавый пот

Кровавый пот — не миф, а реальное медицинское состояние, известное как гематидроз. Как объяснила в интервью РИАМО врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина, это редкое нарушение, при котором через неповрежденную кожу выступает красноватая жидкость, напоминающая кровь. Механизм развития связан с патологической проницаемостью сосудистой стенки.

Чаще всего, по ее словам, причиной становится сильный стресс или длительное психическое перенапряжение: из-за выброса адреналина и кортизола происходит спазм сосудов, и эритроциты выходят через их стенки в протоки потовых желез.

«Другие возможные причины включают тяжелые соматические заболевания, например, геморрагические лихорадки или системную красную волчанку, но такие случаи единичны. Диагноз устанавливается после исключения истинных кровотечений из ран или слизистых. Лечение направлено на купирование основного стресс-фактора и стабилизацию сосудистой стенки», — отметила специалист.

