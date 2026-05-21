Названы четыре региона, которые станут для россиян отпускным открытием лета

Российские туристы устали от перегруженных пляжей и очередей, все чаще делая выбор в пользу не самых очевидных направлений для отпуска. Главным трендом этого года стал осознанный выбор в пользу спокойного и доступного отдыха, на фоне чего четыре региона предстоящим летом станут для жителей настоящим открытием, сообщает RT со ссылкой на экспертов Центра компетенций в сфере туризма Роскачества.

«Кавказское побережье Каспийского моря — хит этого года. Махачкала, Каспийск и Избербаш стремительно превращаются в центры притяжения для тех, кто ищет экзотику по доступной цене», — сообщили аналитики.

Они подчеркнули, что здесь отдыхающие найдут все, что нужно, включая теплое море, возможность устроить горный трекинг, посмотреть на древние аулы. Здесь отмечается мало туристов, доступные цены — значительно ниже, чем на черноморском побережье.

Также эксперты советуют присмотреться к Кавказскому региону желающим сделать акцент на оздоровлении. В частности, статус главных российских здравниц сохраняют Кисловодск, Ессентуки и Пятигорск.

А для тех, кто любит изучать историю и наслаждаться особой эстетикой, предпочтительнее отдых в Калининградской области. Можно посетить Светлогорск и Зеленоградск, которые встречают туристов европейским сервисом и особой атмосферой. Стоимость туров в Калининград начинается от 74 тыс. рублей на двоих, отметили эксперты Роскачества.

Также они выделили такие направления с наиболее доступными ценами на отдых, как регионы Центральной России, Карелия, Русский Север. В частности, рекомендуется посетить Ярославскую, Тверскую и Вологодскую области.

Напомним, в предстоящие долгие выходные с 12 по 14 июня большинство россиян запланировали поездки по стране – на внутренние направления приходится 85% бронирований. Возглавил топ-10 самых популярных городов для июньского отдыха Санкт-Петербург, далее следуют Москва, Нижний Новгород, Казань, Сочи, Калининград, Ярославль, Псков и Кострома.

