Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Визит Путина в КитайВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Раскрыт топ самых популярных городов для путешествий на День России

Москва и Казань вошли в топ популярных городов для поездок в июньские выходные
Almaz Mustafin/Shutterstock/FOTODOM

В предстоящие долгие выходные с 12 по 14 июня большинство россиян запланировали поездки по стране – на внутренние направления приходится 85% бронирований. Возглавил топ-10 самых популярных городов для июньского отдыха Санкт-Петербург, сообщает RT со ссылкой на исследование аналитиков сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок».

Следом за Петербургом в числе самых востребованных для путешествий городов следуют Москва, Нижний Новгород, Казань, Сочи, Калининград, Ярославль, Псков и Кострома.

Отмечается также, что многие города стали намного привлекательнее для туристов по сравнению с прошлым годом. Так, например, количество бронирований в Костроме выросло на 48%, в Нижнем Новгороде – на 43%, в Геленджике – на 41%, и так далее.

Что касается цен, то в среднем по стране одна забронированная ночь обойдется в 6,7 тыс. рублей. Среди самых бюджетных городов лидируют Краснодар (4,3 тыс. рублей), Волгоград (4,6 тыс. рублей), Смоленск (4,8 тыс. рублей), Владикавказ (4,9 тыс. рублей) и Пятигорск (5 тыс. рублей).

Некоторые россияне планируют на июнь поездки за рубеж, в пятерку самых популярных направлений вошли Белоруссия, Турция, Абхазия, Грузия и Армения. Потратить на это туристам придется в среднем 8,9 тыс. рублей за ночь.

Ранее стало известно, где будут отдыхать россияне летом.

 
Теперь вы знаете
Ограничения для сим-карт, операции с цифровым рублем и студенческие обмены с США. Что нового к утру 20 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!