Раскрыт топ самых популярных городов для путешествий на День России

Москва и Казань вошли в топ популярных городов для поездок в июньские выходные

В предстоящие долгие выходные с 12 по 14 июня большинство россиян запланировали поездки по стране – на внутренние направления приходится 85% бронирований. Возглавил топ-10 самых популярных городов для июньского отдыха Санкт-Петербург, сообщает RT со ссылкой на исследование аналитиков сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок».

Следом за Петербургом в числе самых востребованных для путешествий городов следуют Москва, Нижний Новгород, Казань, Сочи, Калининград, Ярославль, Псков и Кострома.

Отмечается также, что многие города стали намного привлекательнее для туристов по сравнению с прошлым годом. Так, например, количество бронирований в Костроме выросло на 48%, в Нижнем Новгороде – на 43%, в Геленджике – на 41%, и так далее.

Что касается цен, то в среднем по стране одна забронированная ночь обойдется в 6,7 тыс. рублей. Среди самых бюджетных городов лидируют Краснодар (4,3 тыс. рублей), Волгоград (4,6 тыс. рублей), Смоленск (4,8 тыс. рублей), Владикавказ (4,9 тыс. рублей) и Пятигорск (5 тыс. рублей).

Некоторые россияне планируют на июнь поездки за рубеж, в пятерку самых популярных направлений вошли Белоруссия, Турция, Абхазия, Грузия и Армения. Потратить на это туристам придется в среднем 8,9 тыс. рублей за ночь.

Ранее стало известно, где будут отдыхать россияне летом.