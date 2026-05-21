В Госдуме назвали три ключевых фактора, формирующих больничные выплаты

Выплаты по больничному листу формируются на основе трех ключевых факторов, первый из которых – это страховой стаж. Чем он больше, тем выше будет процент от средней зарплаты, выплачиваемый на период болезни, рассказал RT председатель Леонов.

«При стаже более восьми лет — 100% среднего заработка, от пяти до восьми лет — 80%, до пяти лет — 60%», — пояснил депутат на примере.

Второй фактор – это средний заработок за два последних года. Для его расчета берется общая сумма доходов за два календарных года перед заболеванием, а затем делится на 730 – так определяется размер среднего дневного заработка.

Третьим фактором Леонов назвал само количество дней больничного отпуска, отметив, что выплата назначается за каждый день из больничного листа, включая выходные и праздники, которые приходятся на этот период. Причем первые три дня платит работодатель, а далее – Соцфонд, а если предполагается больничный для ухода за близким, то весь период нетрудоспособности оплачивается Соцфондом.

«В 2026 году максимальный размер выплаты по больничному для работающих граждан в России за один день составляет 6 827 рублей», — заключил парламентарий.

В Роскачестве до этого напомнили, что бывший сотрудник имеет право получить пособие по временной нетрудоспособности в течение 30 дней после увольнения. Однако экс-работник не должен быть официально трудоустроен на новом месте на момент открытия больничного листа. Вне зависимости от стажа сумма выплаты в таком случае составит 60% от среднего дневного заработка за последние два года.

