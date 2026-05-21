Врач назвала основную причину лишнего веса в современном мире

Стресс, тревога, дефицит радости являются одной из главных причин набора веса в современном мире. Об этом Pravda.Ru рассказала доктор медицинских наук, врач высшей категории, эндокринолог и диетолог Анна Гончарова.

По ее словам, еда выступает источником быстрого дофамина — регулярное употребление высококалорийных продуктов зачастую становится способом купирования негативных эмоций.

«Мы проигрываем борьбу с удовольствием. Еда и вкусные напитки – это те удовольствия, от которых человек в привычной жизни полный тревог, личностно значимых стрессов, страхов, боли, испытаний, часто не может отказаться», — отметила Гончарова.

Врач уточнила, что такое поведение начинает формироваться еще в детстве, когда родители пытались решить неприятности сладким поощрением. В зрелом возрасте любая эмоциональная нагрузка в результате будет требовать подкрепления в виде еды.

Главный внештатный специалист — диетолог Минздрава России, академик РАН, научный руководитель ФИЦ питания и биотехнологии Виктор Тутельян до этого говорил, что избыточный вес на сегодняшний день фиксируется у 56% россиян, а ожирение — у 22—26%. По его словам, 30-50% заболеваний вызваны нарушениями питания.

