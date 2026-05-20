Мясников раскрыл один из главных рисков для жизни россиян

Сегодня среди россиян 40% жителей страдают от лишнего веса, с каждым годом эта проблема усугубляется. При этом каждый килограмм веса сильно бьет по здоровью, фактически «забирая» жизнь, заявил НСН врач, телеведущий Александр Мясников.

По его словам, в 2000 году было 15% россиян с ожирением, сегодня этот показатель составляет 40% и выше. Причем избыточный вес опасен в 100% случаев.

«Если человек просто приятно пухлявый, это уже значительный фактор риска для диабета. Чем дальше, тем хуже, — пояснил врач. — Каждый килограмм веса прибавляет нам артериальное давление, уровень сахара, риски, забирает жизнь. На это есть тоже математические модели, которые это высчитывают, это всё доказано».

Говоря о правилах снижения веса, Мясников отметил, что лечить следует под наблюдением врача, который может, в частности, прописать препараты типа «Оземпика», препараты для стабилизации гормонов. Важно убирать лишний вес, подчеркнул специалист.

«Правила снижения веса простые: диета и движение. Конечно, если ситуация запущенная, требуется медикаментозное и хирургическое вмешательство», — заключил врач.

В Минздраве до этого сообщили, что избыточный вес на сегодняшний день фиксируется у 56% россиян, а ожирение — у 22—26%. Подчёркивается, что 30-50% заболеваний вызваны нарушениями питания. К основным пищевым нарушениям граждан относится избыточное потребление сахара, которое превышает норму почти в четыре раза, и насыщенных жиров — многие россияне превышают норму в 1,5-2 раза.

Ранее врач предупредила, что даже лёгкое ожирение сокращает жизнь на 3–4 года.