Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Визит Путина в КитайВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Мясников раскрыл один из главных рисков для жизни россиян

Доктор Мясников: каждый лишний килограмм веса забирает жизнь россиян
Пресс-служба «России 1»

Сегодня среди россиян 40% жителей страдают от лишнего веса, с каждым годом эта проблема усугубляется. При этом каждый килограмм веса сильно бьет по здоровью, фактически «забирая» жизнь, заявил НСН врач, телеведущий Александр Мясников.

По его словам, в 2000 году было 15% россиян с ожирением, сегодня этот показатель составляет 40% и выше. Причем избыточный вес опасен в 100% случаев.

«Если человек просто приятно пухлявый, это уже значительный фактор риска для диабета. Чем дальше, тем хуже, — пояснил врач. — Каждый килограмм веса прибавляет нам артериальное давление, уровень сахара, риски, забирает жизнь. На это есть тоже математические модели, которые это высчитывают, это всё доказано».

Говоря о правилах снижения веса, Мясников отметил, что лечить следует под наблюдением врача, который может, в частности, прописать препараты типа «Оземпика», препараты для стабилизации гормонов. Важно убирать лишний вес, подчеркнул специалист.

«Правила снижения веса простые: диета и движение. Конечно, если ситуация запущенная, требуется медикаментозное и хирургическое вмешательство», — заключил врач.

В Минздраве до этого сообщили, что избыточный вес на сегодняшний день фиксируется у 56% россиян, а ожирение — у 22—26%. Подчёркивается, что 30-50% заболеваний вызваны нарушениями питания. К основным пищевым нарушениям граждан относится избыточное потребление сахара, которое превышает норму почти в четыре раза, и насыщенных жиров — многие россияне превышают норму в 1,5-2 раза.

Ранее врач предупредила, что даже лёгкое ожирение сокращает жизнь на 3–4 года.

 
Теперь вы знаете
Аллея из китовых скелетов, «гора мертвецов» и ловушки для душ: 7 загадочных мест России, о которых мало кто знает
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!