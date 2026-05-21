В Литве разгорелся скандал из-за воздушной тревоги

LRT: жители Вильнюса пожаловались на эвакуацию во время воздушной тревоги

Жители Вильнюса выразили недовольство организацией эвакуации во время воздушной тревоги. Об этом пишет литовский портал LRT, ссылаясь на жителей города.

Как рассказала местная жительница Илона, в одной из школ эвакуацию свернули, когда стало понятно, что в подвале не хватает мест для всех детей.

«В конце концов детей просто вернули обратно в классы», — добавила она.

Женщина отметила, что многие люди растерялись и не понимали, что происходит, куда им бежать, несмотря на якобы обязательную рассылку от правительства об алгоритме действий.

20 мая жителям Литвы пришлось впервые спускаться в укрытия из-за воздушной угрозы, которая действовала около часа. Власти Литвы и жители Вильнюса укрылись в убежищах, однако места в них хватило не всем. В школах прервали занятия, общественный транспорт прекратил работу, а два самолета перенаправили в Ригу. В МИД Литвы обвинили Россию в попадании дронов ВСУ в воздушное пространство Прибалтики, однако недовольство Вильнюса, Риги и Таллина действиями Украины растет. Подробности читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее премьер Литвы анонсировала круглосуточную работу убежищ из-за украинских БПЛА.

 
