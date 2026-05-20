Премьер Литвы анонсировала круглосуточную работу убежищ из-за украинских БПЛА

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене после заседания комиссии по вопросам национальной безопасности заявила, что отныне все муниципалитеты будут обязаны обеспечивать круглосуточную работу укрытий из-за возможных угроз с воздуха. Об этом пишет LRT.

По ее словам, во время воздушной угрозы 20 мая, которая действовала около часа, система оповещения сработала должным образом. Она также заявила, что отныне муниципалитеты будут обязаны обеспечивать круглосуточную работу убежищ.

«Я очень хочу извиниться перед жителями; мы решили, что нам нужно информировать жителей чаще, даже если угроза окажется мнимой», – сказала Ругинене.

20 мая жителям Литвы пришлось впервые спускаться в укрытия из-за воздушной угрозы, которая действовала около часа. Власти Литвы и жители Вильнюса укрылись в убежищах, однако места в них хватило не всем.

В школах прервали занятия, общественный транспорт прекратил работу, а два самолета перенаправили в Ригу. В МИД Литвы обвинили Россию в попадании дронов ВСУ в воздушное пространство Прибалтики, однако недовольство Вильнюса, Риги и Таллина действиями Украины растет.

Ранее глава Европарламента обвинила Москву и Минск в появлении дронов в Прибалтике.

 
