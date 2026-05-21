Врач назвала продукты, которые снижают риск загустения крови

Избежать загустения крови поможет употребление свежих овощей, сезонных ягод и некоторых других продуктов. Об этом aif.ru рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

«Необходимо есть больше свежих овощей, зелени, ягод сезонных. Например, для состояния сосудов полезны черная смородина и черешня. Также полезны малина, клубника, голубика и другие ягоды», — подчеркнула специалист.

Она объяснила, что перечисленные ягоды положительно воздействуют на кровоток и состояние сосудов, а также снижают риск тромбозов.

Помимо этого, по словам врача, следует есть продукты, богатые белком. Рекомендуется употреблять яйца, молочные продукты, а также легкоусвояемое мясо птицы и рыбы.

До этого Чернышова говорила, что на загустение крови могут указывать несколько признаков. По ее словам, на эту проблему могут указывать слабость, снижение работоспособности, частые головные боли, потемнения в глазах и головокружение. Помимо этого, при загустении крови люди могут ощущать покалывание в кистях рук и стопах, а также мурашки на коже.

