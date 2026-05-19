Врач назвала главные признаки загустения крови

Врач Чернышова: при загустении крови может не быть заметных симптомов

На загустение крови могут указывать несколько признаков. Однако самым точным способом определить наличие такой проблемы является общий анализ крови. Об этом aif.ru рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

«В медицине есть термин — синдром повышенной вязкости крови. Это значит, что нарушено соотношение жидкой части крови и элементов в ней: лейкоцитов, эритроцитов, тромбоцитов», — объяснила специалист.

По ее словам, при этом состоянии увеличивается риск развития тромбозов, а следовательно — инфарктов и инсультов. При этом оно может протекать без заметных симптомов, и человек зачастую не имеет каких-либо жалоб. Иногда единственным способом выявить нарушение является анализ крови.

Врач предупредила, что в случае появления подозрений на ухудшение состояния необходимо обращаться к врачу, который проведет все соответствующие анализы.

Однако некоторые пациенты жалуются на ухудшение состояния. Загустение крови может сопровождаться слабостью, снижением работоспособности, частыми головными болями, потемнениями в глазах и головокружением. Кроме того, люди с таким нарушением могут ощущать покалывание в кистях рук и стопах, а также мурашки на коже.

Врач-терапевт, директор Центра иммунокоррекции Ходановой Людмила Лапа до этого предупреждала, что внезапное появление синяков без травм может говорить о проблемах с сосудами и изменении их проницаемости. По ее словам, проблема может возникнуть на фоне воспалительных процессов, скачков артериального давления и других патологий сосудистой системы. Кроме того, такие симптомы нередко сопровождают аутоиммунные и воспалительные заболевания.

