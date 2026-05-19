Врач назвала главные признаки загустения крови

На загустение крови могут указывать несколько признаков. Однако самым точным способом определить наличие такой проблемы является общий анализ крови. Об этом aif.ru рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

«В медицине есть термин — синдром повышенной вязкости крови. Это значит, что нарушено соотношение жидкой части крови и элементов в ней: лейкоцитов, эритроцитов, тромбоцитов», — объяснила специалист.

По ее словам, при этом состоянии увеличивается риск развития тромбозов, а следовательно — инфарктов и инсультов. При этом оно может протекать без заметных симптомов, и человек зачастую не имеет каких-либо жалоб. Иногда единственным способом выявить нарушение является анализ крови.

Врач предупредила, что в случае появления подозрений на ухудшение состояния необходимо обращаться к врачу, который проведет все соответствующие анализы.

Однако некоторые пациенты жалуются на ухудшение состояния. Загустение крови может сопровождаться слабостью, снижением работоспособности, частыми головными болями, потемнениями в глазах и головокружением. Кроме того, люди с таким нарушением могут ощущать покалывание в кистях рук и стопах, а также мурашки на коже.

Врач-терапевт, директор Центра иммунокоррекции Ходановой Людмила Лапа до этого предупреждала, что внезапное появление синяков без травм может говорить о проблемах с сосудами и изменении их проницаемости. По ее словам, проблема может возникнуть на фоне воспалительных процессов, скачков артериального давления и других патологий сосудистой системы. Кроме того, такие симптомы нередко сопровождают аутоиммунные и воспалительные заболевания.

