Врач предупредила, о каких проблемах говорит появление синяков без травм

Внезапное появление синяков без травм может сигнализировать о проблемах с сосудами и изменении их проницаемости. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-терапевт, директор Центра иммунокоррекции Ходановой Людмила Лапа.

Она уточнила, что проблема может возникнуть на фоне воспалительных процессов, скачка артериального давления и других патологий сосудистой системы. По ее словам, такие симптомы часто сопровождают аутоиммунные и воспалительные заболевания, поэтому важно вовремя обратиться к врачу.

«При этих нарушениях в организме идет воспалительный и разрушительный процесс. Это бывает при системной красной волчанке или тяжелой гипертонии, когда сосуд становится проницаемым для эритроцитов. Кровь выходит за пределы сосуда и появляются синяки», — отметила Лапа.

Врач терапевт-иммунолог Ирина Ярцева до этого говорила, что появление синяков на теле без очевидных причин может говорить о различных патологиях, в том числе о нарушении свертываемости крови. По ее словам, такую реакцию могут давать препараты, разжижающие кровь. Если человек их не принимает, ему стоит обратиться к врачу и пройти базовую диагностику, чтобы проверить свертываемость крови.

