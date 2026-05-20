Онищенко перечислил самые опасные инфекции для мира в 2025 году

Онищенко: оспа обезьян, Эбола и холера были главными угрозами в 2025 году

Академик РАН, эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко назвал оспу обезьян, лихорадки Марбург и Эбола, а также холеру наиболее опасными инфекциями для мирового здравоохранения в 2025 году. Об этом сообщает РИА Новости.

«На первом месте стоит оспа обезьян: только за 2025 год в мире было зарегистрировано почти 53 тысячи подтвержденных случаев заболевания», — сказал Онищенко.

Он также подчеркнул, что лихорадки Марбург и Эбола продолжают представлять серьезную угрозу, случаи заболевания этими инфекциями по-прежнему выявляются.

Кроме того, по словам академика, в прошлом году в мире выросло количество зарегистрированных случаев заболевания холерой. Онищенко сказал, что в 2025 году было зарегистрировано 614 тысяч случаев холеры, в 2024 году заболевание выявили у 560 тысяч человек. При этом эпидемиолог отметил, что Россию инфекция «пока милует» — вспышек на территории страны не было уже много лет.

Ранее эксперт отверг возможность вспышек Эболы на территории России.