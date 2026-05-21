Названа причина смертельного пожара в подмосковной Лобне

Причиной пожара в жилом доме в подмосковной Лобне, где погибли два человека, стал взрыв бытового газа. Об этом РИА Новости сообщили в ГУ СК по Московской области.

Уточняется, что в результате происшествия пострадали три человек, 15 жителей дома эвакуировали.

О пожаре в доме №8 на улице Калинина в Лобне стало известно ранее. По информации региональной прокуратуры, в пожаре погиб мужчина, проживавший в квартире, где произошел взрыв. Позднее под завалами обнаружили тело 32-летней женщины из соседней квартиры, госпитализированы двое ее детей 2 и 11 лет.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев уточнил, что детей доставили в Лобненскую больницу с отравлением продуктами горения. Сейчас они находятся под постоянным наблюдением врачей. Губернатор сообщил, что в ближайшее время пострадавших планируют перевести в центр имени Леонида Рошаля в Красногорске.

Губернатор также поручил вице-губернатору по безопасности Роману Каратаеву координировать взаимодействие с правоохранительными органами, которые выясняют причины пожара.

Прокуратура Московской области взяла на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного следственным органом по факту инцидента.

