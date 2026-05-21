Диетолог рассказала, какие продукты стоит исключить из рациона в жару

В жару стоит исключить из рациона жирную, высокобелковую пищу, поскольку ее переваривание будет разогревать организм изнутри. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова.

«От красного мяса и сыров следует временно отказаться, а долю животных жиров лучше сократить до 20–25% от суточной калорийности», – отметила эксперт.

По ее словам, не стоит также ужинать позже, чем за три часа до сна, поскольку пик синтеза мелатонина требует снижения базальной температуры тела. Залетова также посоветовала отказаться от алкогольных напитков, фрешей и сладкой газировки, поскольку этиловый спирт и большое количество сахара будут усиливать дегидратацию мозга. Клинически это может проявиться головной болью, «ватными» ногами и полным упадком сил, заключила она.

Диетолог, эндокринолог Антон Поляков до этого говорил, что в жаркую погоду важно исключить из рациона определенные продукты и напитки, в том числе, алкоголь, который усиливает обезвоживание организма.

По его словам, по той же причине не стоит употреблять кофе и чай. Сладкие напитки, соки, газировки, морсы могут ложно повышать жажду, добавил он. Врач пояснил, что повышенная потребность в воде нарушит систему контроля аппетита. Помимо этого, сладкие напитки могут привести к росту сахаров в крови.

