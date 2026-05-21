Названы продукты, которые помогут легче пережить жару

Чай с мятой, сельдерей, айран и минеральная вода помогут легче пережить жаркую погоду. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова.

По ее словам, в целом в рационе должны быть легкие белки, которые требуют от желудочно-кишечного тракта меньше усилий. Например, рыба, морепродукты, яйца. Кроме того, стоит есть больше фруктов и овощей с максимальным содержанием воды. Это огурец, сельдерей, арбуз.

«Калиевый баланс в жару выходит на первый план, потому что потовые железы выделяют данный макроэлемент, а его дефицит – это прямой путь к слабости. В связи с этим важно добавлять в меню курагу, запеченный картофель с кожурой, шпинат и авокадо», — добавила Залетова.

Магний, который быстрее расходуется в жару, можно получить из зеленых листовых овощей, тыквенных семян, миндаля, кальций — из ферментированных продуктов, таких как айран или тан. Врач также посоветовала придерживаться принципа дробности и питаться шесть-семь раз небольшими порциями, а также уделить внимание питьевому режиму.

Врач, нутрициолог Екатерина Гузман в беседе с «Газетой.Ru» отметила, что в жару важно поддерживать водно-солевой баланс — пить обычную и минеральную воду, несладкий чай, воду с лимоном или ягодами, есть больше овощей и фруктов.

