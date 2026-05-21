Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Названы продукты, которые помогут легче пережить жару

Врач Залетова: чай с мятой и айран помогут легче пережить жару
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Чай с мятой, сельдерей, айран и минеральная вода помогут легче пережить жаркую погоду. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова.

По ее словам, в целом в рационе должны быть легкие белки, которые требуют от желудочно-кишечного тракта меньше усилий. Например, рыба, морепродукты, яйца. Кроме того, стоит есть больше фруктов и овощей с максимальным содержанием воды. Это огурец, сельдерей, арбуз.

«Калиевый баланс в жару выходит на первый план, потому что потовые железы выделяют данный макроэлемент, а его дефицит – это прямой путь к слабости. В связи с этим важно добавлять в меню курагу, запеченный картофель с кожурой, шпинат и авокадо», — добавила Залетова.

Магний, который быстрее расходуется в жару, можно получить из зеленых листовых овощей, тыквенных семян, миндаля, кальций — из ферментированных продуктов, таких как айран или тан. Врач также посоветовала придерживаться принципа дробности и питаться шесть-семь раз небольшими порциями, а также уделить внимание питьевому режиму.

Врач, нутрициолог Екатерина Гузман в беседе с «Газетой.Ru» отметила, что в жару важно поддерживать водно-солевой баланс — пить обычную и минеральную воду, несладкий чай, воду с лимоном или ягодами, есть больше овощей и фруктов.

Ранее врач рассказала, кто находится в группе особого риска в жару.

 
Теперь вы знаете
Агенты с биноклями, дроны и «сливы» чертежей. Как шпионят друг за другом в футболе и других видах спорта
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!