Россиянам рассказали, возможен ли завоз лихорадки Эбола в страну

Лихорадка Эбола не закрепится в России, так как в стране нет подходящих для этого условий. Об этом «Москве 24» рассказал заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ имени Н. И. Пирогова Владимир Никифоров.

По его словам, этот вирус известен в медицине уже давно, его резервуарным хозяином являются существа из отряда рукокрылых. Они плодоядные, питаются бананами и манго, а живут — при температуре +30 градусов круглый год. При этом таких условий в России нет, поэтому здесь Эбола не закрепится.

При этом эксперт уточнил, что туристы могут теоретически привести этот вирус и заразить кого-то в крайне людном месте, если его слюна соприкоснется со слизистой другого человека.

Доцент кафедры инфекционных болезней у детей Института материнства и детства Пироговского университета Иван Коновалов до этого говорил, что в России маловероятно распространение лихорадки Эбола из-за отсутствия подходящих климатических условий и природного резервуара инфекции.

По его словам, в РФ нет географических условий и живых организмов (например, плотоядных летучих мышей), в которых бы накапливались возбудители инфекции. Инфекционист не исключил завозных случаев лихорадки в Россию, но выразил уверенность в том, что у системы эпиднадзора есть все необходимое для оперативного реагирования на такие эпизоды.

Ранее сообщалось, что семью врача из США, заразившегося Эболой в Конго, доставят в берлинскую клинику Charite.