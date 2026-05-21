Юрист ответила, должны ли сотрудники отвечать на звонки вне работы

Юрист Шайдуллина: сотрудники могут не отвечать на звонки вне работы
Сотрудники имеют право игнорировать любые звонки по работе во время законного отдыха. Об этом «Москве 24» рассказала юрист в области трудового права и охраны труда Рината Шайдуллина.

По ее словам, на звонки и сообщения коллег или руководителя после окончания трудового процесса должны отвечать только те работники, рабочий график которых не нормирован. Остальные — вправе не реагировать на что-либо.

«Причем так можно поступать не только после смены, но и в обеденный перерыв, в выходные и праздничные дни, в отпуске и на больничном. Все это предназначено исключительно для отдыха и может быть использовано сотрудником по собственному усмотрению», — подчеркнула Шайдуллина.

Результаты исследования, проведенного аналитиками, до этого показали, что обеденный перерыв для большинства работающих россиян — это не просто прием пищи, а возможность восстановить силы, отвлечься от задач и сменить обстановку. 43% опрошенных назвали перезагрузку главной ценностью обеда, 30% используют перерыв для прогулки, а 20% — чтобы побыть наедине с собой. Кроме того, 18% сотрудников укрепляют за обедом связи в коллективе, 15% обсуждают рабочие новости, 15% решают личные дела.

