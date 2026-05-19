Россияне рассказали, как проводят обеденный перерыв на работе

В России женщины чаще мужчин воспринимают обед как перезагрузку
Обеденный перерыв для большинства работающих россиян — это не просто прием пищи, а возможность восстановить силы, отвлечься от задач и сменить обстановку. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на результаты исследования, проведенного аналитиками сервиса «Авито Работа». В опросе приняли участие более восьми тысяч человек.

43% опрошенных назвали перезагрузку главной ценностью обеда, 30% используют перерыв для прогулки, а 20% — чтобы побыть наедине с собой. Кроме того, 18% сотрудников укрепляют за обедом связи в коллективе, 15% обсуждают рабочие новости, 15% решают личные дела, 9% считают, что обед помогает поддерживать отношения с партнерами и клиентами, для 7% перерыв — это способ адаптировааться в новой команде, а по 5% отмечают, что совместные обеды укрепляют корпоративную культуру и помогают общаться с руководством.

Выявлены и гендерные различия: женщины чаще мужчин воспринимают обед как перезагрузку (46% против 40%) и как повод прогуляться (33% против 27%). При этом мужчины обедают чуть дольше — в среднем 34 минуты против 30 у женщин. Большинство работающих россиян (40%) принимают пищу с коллегами из своей команды. Треть опрошенных (34%) предпочитают есть в одиночку, 7% проводят перерыв с коллегами из других отделов, 3% — с партнерами или клиентами, 2% — с руководителем.

Помощник депутата Госдумы, руководитель центра исследования международной политики и экономики Института международных экономических связей Илья Мосягин до этого рассказал, что россияне все чаще переходят на домашнюю еду, чтобы сэкономить.

При этом, по его мнению, переход на приготовление еды дома не стоит оценивать как исключительно вынужденную меру — скорее, это адаптация, которая при грамотном подходе действительно позволяет сохранить качество жизни, не выходя за рамки личного финансового комфорта.

