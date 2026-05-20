Россиян призвали не использовать одну фразу-манипуляцию в рабочих чатах

Фраза «нам нужно поговорить», направленная подчиненному без уточнения контекста, с точки зрения психологии управления является деструктивным элементом коммуникации. Об этом «Газете.Ru» рассказала Екатерина Зеленкова, директор по персоналу КГ «ПРОГРЕСС».

«Строго говоря, это форма манипуляции, которая создает искусственный дисбаланс: руководитель владеет информацией, а сотрудник оказывается в ситуации абсолютной неопределенности. Зачастую управленцы используют такую формулировку не из злого умысла, а из-за банальной нехватки времени, коммуникативной небрежности или недостаточного уровня развития управленческих компетенций. Однако независимо от мотивов руководителя, результат такого подхода всегда один — резкое повышение уровня тревожности адресата», — объяснила она.

Проблема заключается в том, что в условиях информационного вакуума человеческая психика склонна прогнозировать исключительно негативные сценарии. Не зная темы предстоящей встречи, сотрудник закономерно ожидает критики, штрафа или увольнения. С момента получения такого сообщения и до начала самого разговора человек фактически выпадает из рабочего процесса.

«Вместо выполнения своих прямых обязанностей он тратит когнитивный ресурс на анализ недавних действий и подготовку к потенциальному конфликту. Таким образом, одно непродуманное сообщение способно парализовать работу специалиста на несколько часов, что в масштабах компании выливается в ощутимое снижение продуктивности и рост скрытого недовольства», — отметила Зеленкова.

В современной корпоративной культуре использование подобных бессодержательных триггеров считается признаком неэффективного менеджмента. Профессиональный стандарт деловой переписки базируется на принципе прозрачности и уважении к рабочему фокусу коллег. Любое приглашение к диалогу должно сопровождаться четкой повесткой. Достаточно добавить несколько слов, обозначающих предмет встречи — например, «нужно обсудить статус текущего проекта» или «хочу согласовать с тобой план на следующую неделю», — чтобы полностью снять напряжение.

«Задача грамотного руководителя заключается в формировании среды психологической безопасности, где рабочие процессы не тормозятся из-за искусственно созданного стресса, а коммуникация выстраивается максимально предметно», — резюмировала она.

