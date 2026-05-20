Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Визит Путина в КитайВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Москвичам со следующей недели пообещали дождливую погоду

Синоптик Позднякова: в Москве в начале недели жара сменится дождем
Vladimir Baranov/Global Look Press

В Москву в начале следующей недели придет прохладная и дождливая погода. Об этом «Осторожно, Москва» рассказала синоптик Татьяна Позднякова.

По ее словам, жителям столицы стоит не стоит оставлять зонты дома, поскольку ни один день на неделе не пройдет без дождей.

«Днем, начиная с понедельника, температура будет в основном держаться от +18 до +21 градуса», — рассказала специалист.

Позднякова отметила, что понижаться температура начнет уже к предстоящим выходным.

В пятницу, 22 мая, местами пройдет кратковременный дождь, возможны грозы. Ночью ожидается +18…+20 градусов, в центре от +22 до +23 градусов. Днем сохранится жара +28…+30 градусов.

В субботу, 23 мая, температура не будет выше +25 градусов, а в воскресенье ожидается более холодная погода.

При этом в ближайшие дни, добавила синоптик, в Москве будут побиты новые температурные рекорды. 20 мая показатели достигнут +29…+31 градуса, а в четверг, 21 мая, ожидается от +28 до +30 градусов. Таким образом, климатическая норма будет превышена на 8-9 градусов, причем душными будут и ночи, отметила она.

Ранее синоптик рассказал о погоде в Москве в июне.

 
Теперь вы знаете
Аллея из китовых скелетов, «гора мертвецов» и ловушки для душ: 7 загадочных мест России, о которых мало кто знает
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!