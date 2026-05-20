Москвичам со следующей недели пообещали дождливую погоду

Синоптик Позднякова: в Москве в начале недели жара сменится дождем

В Москву в начале следующей недели придет прохладная и дождливая погода. Об этом «Осторожно, Москва» рассказала синоптик Татьяна Позднякова.

По ее словам, жителям столицы стоит не стоит оставлять зонты дома, поскольку ни один день на неделе не пройдет без дождей.

«Днем, начиная с понедельника, температура будет в основном держаться от +18 до +21 градуса», — рассказала специалист.

Позднякова отметила, что понижаться температура начнет уже к предстоящим выходным.

В пятницу, 22 мая, местами пройдет кратковременный дождь, возможны грозы. Ночью ожидается +18…+20 градусов, в центре от +22 до +23 градусов. Днем сохранится жара +28…+30 градусов.

В субботу, 23 мая, температура не будет выше +25 градусов, а в воскресенье ожидается более холодная погода.

При этом в ближайшие дни, добавила синоптик, в Москве будут побиты новые температурные рекорды. 20 мая показатели достигнут +29…+31 градуса, а в четверг, 21 мая, ожидается от +28 до +30 градусов. Таким образом, климатическая норма будет превышена на 8-9 градусов, причем душными будут и ночи, отметила она.

