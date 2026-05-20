Врач рассказала, что пить и есть, чтобы легче пережить жару

Врач Гузман: в жару лучше отказаться от фастфуда и сладких газировок

В жару важно поддерживать водно-солевой баланс — пить обычную и минеральную воду, несладкий чай, воду с лимоном или ягодами, есть больше овощей и фруктов.Такие рекомендации в беседе с «Газетой.Ru» дала врач, нутрициолог Екатерина Гузман.

«Жара — это не просто дискомфорт. С точки зрения медицины это стрессовый фактор для всего организма, особенно для сердца, сосудов и системы терморегуляции. При высокой температуре окружающей среды тело включает механизм охлаждения: расширяются сосуды, учащается сердцебиение, усиливается потоотделение, падает артериальное давление. Вместе с потом человек теряет воду и электролиты — натрий, калий, магний.

Если потери не восполняются, возникают первые признаки перегрева: слабость, головная боль, головокружение, тошнота, учащенный пульс, снижение концентрации. Следующий этап — тепловое истощение и тепловой удар, состояние, которое уже требует медицинской помощи», — пояснила Гузман.

По ее словам, в жару главная задача — не охлаждать организм ледяными напитками, а поддерживать водно-солевой баланс. Помимо обычной питьевой воды врач рекомендовала пить минеральную воду, несладкий чай, воду с лимоном или ягодами, домашние морсы без избытка сахара.

«Ориентир потребления жидкости — 30–35 мл на кг массы тела в сутки, плюс дополнительный объем при жаре и физической активности. Важно пить регулярно, небольшими порциями, а не ждать сильной жажды — жажда уже является признаком начинающегося обезвоживания», — обратила внимание эксперт.

От алкоголя и сладких газировок Гузман посоветовала отказаться в жаркую погоду.

«Алкоголь усиливает обезвоживание; сладкие газированные напитки увеличивают жажду; энергетики повышают нагрузку на сердце; избыток кофе усиливает потерю жидкости», — сказала врач.

Гузман также дала рекомендации, каким продуктам отдавать предпочтение в жаркую погоду.

«В рационе должны преобладать овощи и зелень, ягоды и фрукты, холодные супы, кисломолочные продукты, рыба и легкие белковые блюда. Полезный ориентир — еда с высоким содержанием воды: огурцы, томаты, арбуз, кабачки, листовые салаты. Ухудшает самочувствие жирное мясо, фастфуд, большое количество сахара, тяжелая жареная пища, плотные ужины поздно вечером. В жару лучше есть чаще, но небольшими порциями», — заключила Гузман.

