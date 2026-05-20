В МЧС сообщили о пожаре на одной из станций МЦД на юго-востоке Москвы

В Москве загорелась станция МЦД «Выхино». Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва», публикуя кадры с места происшествия.

На кадрах видно полыхающую секцию ограждения на одной из платформ. По словам очевидцев, инцидент на движение составов не повлиял.

В МЧС Москвы подтвердили журналистам возгорание, уточнив, что сотрудники ведомства выехали на место происшествия.

В Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) в свою очередь сообщили, что на станции «Выхино» загорелся один из элементов ограждения платформы. На место были оперативно вызваны сотрудники МЧС России. В результате пожара никто не пострадал. Возгорание не повлияло на график движения поездов, добавили в компании.

До этого на станции МЦД-1 у Москвы-Сити мужчину зажало между поездом и платформой. Пассажир попал под состав, следовавший из Одинцово в Лобню. Мужчина получил травмы, но остался жив.

Ранее в Москве пассажир метро распылил в глаза женщине газовый баллончик.