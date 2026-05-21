Врач объяснила, почему мужчинам не стоит посещать роды жены

Мужчинам не стоит посещать роды жены, поскольку их присутствие может помешать работе медицинских сотрудников. Об этом «Москве 24» рассказала врач – акушер-гинеколог, специалист общественного здравоохранения и здоровья, эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Любовь Ерофеева.

Она подчеркнула, что это особенно противопоказано при патологическом течении беременности, поскольку в этот момент рядом должны находиться только квалифицированным специалистам. По ее мнению, женщинам важно чувствовать поддержку мужа во время родов, однако, не каждый сможет выдержать то, что происходит во время потуг.

«Лично я против партнерских родов. Конечно, когда муж поддерживает, держит за локоть, гладит по плечу, помогает принять удобную позицию при болезненных схватках – это хорошо. Но когда начинаются потуги, картинка не для слабонервных», – сказала Ерофеева.

Эксперт добавила, что в случае, если женщина против присутствия мужа на родах, а он настаивает, приоритет отдается мнению женщины. При обоюдном желании партнерских родов она посоветовала учесть то, что при виде крови и боли будущий отец может потерять сознание.

Актер и музыкант Никита Джигурда в «Шоу Воли» до этого признался, что присутствовал на родах своей жены Марины Анисиной. По словам Джигурды, Анисина сама попросила его быть на родах. Он согласился. Во время схваток артист пел для своей жены.

Ранее актриса Федункив назвала партнерские роды кринжем.