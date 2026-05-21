Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Врач объяснила, почему мужчинам не стоит посещать роды жены

Врач Ерофеева: мужчинам не стоит посещать роды жены
Даша Зайцева/«Газета.ru»

Мужчинам не стоит посещать роды жены, поскольку их присутствие может помешать работе медицинских сотрудников. Об этом «Москве 24» рассказала врач – акушер-гинеколог, специалист общественного здравоохранения и здоровья, эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Любовь Ерофеева.

Она подчеркнула, что это особенно противопоказано при патологическом течении беременности, поскольку в этот момент рядом должны находиться только квалифицированным специалистам. По ее мнению, женщинам важно чувствовать поддержку мужа во время родов, однако, не каждый сможет выдержать то, что происходит во время потуг.

«Лично я против партнерских родов. Конечно, когда муж поддерживает, держит за локоть, гладит по плечу, помогает принять удобную позицию при болезненных схватках – это хорошо. Но когда начинаются потуги, картинка не для слабонервных», – сказала Ерофеева.

Эксперт добавила, что в случае, если женщина против присутствия мужа на родах, а он настаивает, приоритет отдается мнению женщины. При обоюдном желании партнерских родов она посоветовала учесть то, что при виде крови и боли будущий отец может потерять сознание.

Актер и музыкант Никита Джигурда в «Шоу Воли» до этого признался, что присутствовал на родах своей жены Марины Анисиной. По словам Джигурды, Анисина сама попросила его быть на родах. Он согласился. Во время схваток артист пел для своей жены.

Ранее актриса Федункив назвала партнерские роды кринжем.

 
Теперь вы знаете
Агенты с биноклями, дроны и «сливы» чертежей. Как шпионят друг за другом в футболе и других видах спорта
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!