Джигурда о партнерских родах: «С детства мечтал стать гинекологом»

Актер и музыкант Никита Джигурда в «Шоу Воли» признался, что присутствовал на родах своей жены Марины Анисиной.

По словам Джигурды, Анисина сама попросила его быть на родах. Он согласился. Во время схваток артист пел для своей жены.

«Кстати, я с детства мечтал стать гинекологом, но не получилось. Поэтому, когда Анисина попросила остаться с ней, сомнений не было. Я ходил в «междуножный храм» любимой женщины», — поделился шоумен.

Джигурда также рассказал, как начались его отношения с Анисиной. Как заявил музыкант, жена влюбилась в него, когда услышала его исполнение песни на стихи Сергея Есенина.

Джигурда женат на олимпийской чемпионке в танцах на льду Марине Анисиной с 2021 года — спортсменка вышла за актера замуж во второй раз, ранее они состояли в браке с 2008 по 2016 год.

В сентябре 2025-го Джигурда признался, что Анисина запретила ему мириться с балериной Анастасией Волочковой. Супруга музыканта восприняла близко к сердцу оскорбления со стороны артистки балета после скандала со слитым видео.

Ранее Джигурда назвал Волочкову круче Бритни Спирс.