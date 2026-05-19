Федункив о партнерских родах: «Это кринж»

Актриса и юмористка Марина Федункив в шоу «Вопрос Ребром» опровергла, что у нее были партнерские роды.

По словам Федункив, ее муж пришел в палату уже после рождения и умывания малыша. Артистка считает, что партнерские роды – это кринж.

«Хоть там и народу было левого вообще! Я же древнеродящая. Там со всех служб было», — поделилась артистка.

Федункив уверена, что в партнерских родах нет плюсов. По мнению юмористки, мужчине нельзя показывать то, что «он не должен видеть». Она считает, что так заложено природой.

«Есть такой тип женщин, который думает: «Вот посмотрит, как я страдаю, и он будет меня любить, на руках носить». Да если он найдет другую – ему не важно, с кем он был и на каких родах, и вообще некоторые про детей забывают. Мужчины всегда любят в большей степени ребенка той женщины, которую он любит. Он даже про своих может забыть», — рассказала актриса.

Ведущий шоу Василий Вакуленко (Баста) считает, что у мужчин слишком слабая психика, чтобы видеть роды своей партнерши.

Ранее Марина Федункив заявила, что ее бывшие возлюбленные были бедными.