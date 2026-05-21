Названа причина вспышек хантавируса

Вспышки хантавируса цикличны и зависят от роста популяции диких грызунов, на который влияют доступность пищи и климат, сообщил РИА Новости директор по здравоохранению Экспериментального зоопрофилактического института Венеции (IZSVe) Джованни Каттоли.

По его словам, животные — природные резервуары вируса. Чем больше хантавирус распространяется в их популяции, тем выше риск заражения для людей.

Каттоли добавил, что эти инфекции уже циркулируют в популяциях диких грызунов в Америке, Европе, Азии и Африке. Но в разных регионах мира распространены разные типы вируса, в зависимости от вида грызуна.

В апреле — мае 2026 года из-за хантавируса не выжили три пассажира лайнера MV Hondius, выполнявшего рейс через Атлантический океан из Аргентины в Кабо-Верде. Во время путешествия у них возникли симптомы тяжелого респираторного заболевания. Про опасную инфекцию, вызванную хантавирусом, мало что известно.

В свете этой ситуации многие боятся повторения пандемии COVID-19. «Газета.Ru» разбиралась, что такое хантавирус, какие органы поражает инфекция, где ей можно заразиться и грозит ли России новая пандемия.

