Голди Хоун объяснила, почему 43 года не выходит замуж за Курта Расселла

Актриса Хоун объяснила, что избегает брака с Расселлом, чтобы остаться собой

Американская актриса Голди Хоун объяснила, почему 43 года не выходит замуж за своего партнера Курта Расселла. 80-летнюю артистку цитирует Hello.

По словам Хоун, они избегают брака, чтобы остаться собой.

«Мы думали, что, поженившись, лишим друг друга чего-то, а этого бы не хотелось. Мы хотим выбирать друг друга каждый день», — призналась она.

Актриса добавила, что ей не нравится быть собственницей.

«Думаю, Курт чувствует то же самое. Думаю, брак — одна из областей, где нужно чувствовать себя свободными, чтобы оставаться теми, кто мы есть», — говорит Голди Хоун.

Своего 75-летнего избранника актриса считает добрым, забавным и романтичным.

