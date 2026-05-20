Движение «Группа 24» признали экстремистским в России

Суд города Иваново признал экстремистским и запретил деятельность общественного движения «Группа 24». Об этом сообщили в официальном Telegram-канале региональной прокуратуры.

Как установил суд, участники движения совершали преступления экстремистского характера и публиковали соответствующие данные в Сети. Участники группы также собирали средства для своей деятельности. Так, лидер движения Махмадджон Рахматджони получил 2,2 млн руб. от более чем 1,6 тыс. человек. Из сообщения также следует, что на данный момент мужчина отбывает срок за шпионаж.

Другой участник группировки был осужден за фейки о российских военных.

Так, суд удовлетворил иск прокуратуры о признания движения экстремистским и обратил в доход государства сумму в 2,2 млн рублей, находившуюся на счетах Рахматджони.

Как сообщала до этого ФСБ, движение было создано в 2012 году в Москве таджикским бизнесменом Умарали Кувватовым, который уехал из Таджикистана в связи с преследованием со стороны властей республики за призывы к массовым беспорядкам.

Нынешний лидер ячейки Рахматджони получил российское гражданство, женившись на россиянке, старше его на 24 года, однако впоследствии ФСБ лишила его российского подданства.

Ранее в Димитровграде пресекли деятельность ячейки другой экстремистской организации.

 
