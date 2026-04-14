Прокуратура потребовала запретить таджикское движение «Группа 24»

Прокуратура требует признать экстремистским общественное движение «Группа 24»
Прокуратура Ивановской области подала в суд иск о признании экстремистским и запрете в России общественного движения «Группа 24». В ведомстве уточнили, что ранее участники группы выступали против властей Таджикистана, но после начала специальной военной операции движение стало действовать и против России, сообщает ТАСС.

«Участники формировали ячейки для преступных акций и по заданию украинских спецслужб собирали данные на военнослужащих для последующих нападений на них самих и членов их семей», ― отметили в прокуратуре.

Кроме того, согласно иску, ведомство совместно с ФСБ и МВД выявили, что участники «Группы 24» ведут деятельность по активизации протестных настроений в отношении государственной власти, а также призывают к массовым беспорядкам.

Уточняется, что ответчиком по иску выступает лидер движения Махмадджон Рахматджони, со счетов которого прокуратура также требует обратить в доход государства 2,2 млн рублей.

По данным ФСБ, движение было создано в 2012 году в Москве таджикским бизнесменом Умарали Кувватовым, который уехал из Таджикистана в связи с преследованием со стороны властей республики за призывы к массовым беспорядкам.

Нынешний лидер ячейки Рахматджони получил российское гражданство, женившись на россиянке, старше его на 24 года, однако впоследствии ФСБ лишила его российского подданства. Сейчас он находится в колонии, уточняет «Коммерсантъ».

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

