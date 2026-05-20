Появились подробности стрельбы в исламском центре Сан-Диего

Подозреваемые в нападении в Сан-Диего оставили после себя экстремистский манифест
Подозреваемые в нападении на исламский центр в Сан-Диего оставили после себя манифест, содержащий пропаганду насилия, а также антиисламских и антисемитских взглядов. Об этом сообщила газета Los Angeles Times (LAT) со ссылкой на источники.

Название манифеста содержит отсылку к австралийскому террористу, напавшему на мечети новозеландского города Крайстчерч в 2019 году. Утверждается, что в документе провозглашается ненависть в том числе к мусульманам, евреям, темнокожим и латиноамериканцам.

Инцидент произошел 18 мая. Огонь открыли двое несовершеннолетних. Директор ФБР Кэш Патель заявил, что для расследования преступления будут использованы все ресурсы ведомства. По информации телеканала CNN, один из нападавших взял огнестрельное оружие из дома родителей и оставил записку, в которой звучали призывы к «расовой гордости».

До этого университетском городке Кембридж в США рецидивист открыл стрельбу из винтовки в тот день, когда должен был решаться вопрос о его условно-досрочном освобождении.

Ранее на юге Франции произошла стрельба, пострадали шесть человек.

 
