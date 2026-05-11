На юге Франции произошло стрельба, пострадали шесть человек

Префект Отье: шесть человек пострадали в результате стрельбы в Ницце

Шестеро человек пострадали в результате стрельбы в городе Ницца на юге Франции, еще двоих не удалось спасти. Об этом в соцсети Х сообщил префект департамента Приморские Альпы, в состав которого входит город, Лоран Отье.

«Префект Отье немедленно выехал на место происшествия совместно с прокурором департамента Дамьеном Мартинелли и мэром Ниццы Эриком Сьотти», — написал он.

По словам чиновника, в результате стрельбы трое пострадавших получили серьезные ранение, еще трое — легкие.

25 апреля в Вашингтоне на приеме Ассоциации корреспондентов при Белом доме, где присутствовал президент США Дональд Трамп, произошла стрельба. Вооруженный мужчина попытался попасть внутрь и начал стрелять. В итоге был ранен сотрудник Секретной службы.

Нападавшего задержали на месте, а сам президент не пострадал. Спустя час сам Трамп на пресс-конференции рассказал о случившемся, сравнив звуки выстрелов с падением подноса. В этом же отеле Washington Hilton в 1981 году покушались на президента Рональда Рейгана.

Ранее в Екатеринбурге мужчина открыл стрельбу по прохожим.