В США мужчина с винтовкой открыл огонь по прохожим и машинам

В университетском городке Кембриджа в США рецидивист открыл стрельбу из винтовки в тот день, когда должен был решаться вопрос о его условно-досрочном освобождении. Об этом сообщает SHOT.

По данным источника, вооруженный мужчина вышел на Мемориал-драйв около 13:30 и начал стрелять по прохожим и автомобилям. По предварительной информации, пострадал как минимум один человек.

После прибытия полиции мужчина продолжил стрелять, находясь на земле.

«Общественности ничего не угрожает. Жителей просят не приближаться к этому району», — сообщила полиция Кембриджа.

По данным SHOT, стрелком оказался Тайлер Браун. Ранее он уже отбывал пятилетний срок за нападения с оружием на сотрудников силовых структур. В день стрельбы он должен был прийти на встречу с инспектором, который рассматривал вопрос о его освобождении.

Один из водителей рассказал журналистам, что сначала услышал выстрелы, а затем увидел мужчину с винтовкой, который целился в его сторону. По словам очевидца, он успел укрыться за приборной панелью автомобиля, после чего неподалеку началась перестрелка между нападавшим и полицейским. В момент стрельбы рядом находился школьный микроавтобус: женщина-водитель и пассажирка выбежали из машины и спрятались в кустах.

Как передает Boston 25 News, криминальная история Брауна насчитывает почти два десятилетия. В 2020 году он выпустил 13 пуль по полицейским в Бостоне. Тогда обвинение добивалось для него срока от 10 до 12 лет, однако суд назначил более мягкое наказание.

Ранее на юге Франции произошла стрельба, пострадали шесть человек.