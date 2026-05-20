Расправившегося с женой и маленькой дочерью россиянина отправили на принудительное лечение

Суд вынес приговор жителю Нижегородской области, который напал на маленькую дочь и возлюбленную. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Во время расследования мужчину направили на судебную психолого-психиатрическую экспертизу. Выяснилось, что он страдает психическим расстройством, из-за которого россиянин не осознавал опасность своих действий.

«Постановлением суда принято решение о применении к мужчине мер медицинского характера в виде принудительного лечения в учреждении специализированного типа», – сообщается в публикации.

Инцидент произошел в Балахне. По версии следствия, между фигурантом и женщиной произошла ссора, во время которой он накинулся на супругу с ножом. Затем тупым предметом нанес несколько ударов своей полуторагодовалой дочери.

В результате ребенок не выжил. Пострадавшую женщину медики успели доставить в больницу, но травмы были слишком глубокими, поэтому спасти ее не смогли.

Ранее ревнивец обстрелял соперника из ружья и выбросил оружие в выгребную яму.

 
