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В Нижегородской области муж ударил ножом супругу в шею во время ссоры, она не выжила

В Балахне мужчину задержали за нападение на жену и ребенка
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Depositphotos

В Нижегородской области мужчина стал фигурантом уголовного дела после нападения на свою семью. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в Балахне, на улице Бумажников. По версии правоохранителей, глава семьи набросился с ножом на супругу, после чего избил тупым предметом полуторагодовалую дочь.

Приехавшие на место врачи госпитализировали женщину с ножевым ранением шеи. Медики оказали ей необходимую помощь, но спасти ее не удалось. Ее дочь также не выжила.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело, вскоре ему изберут меру пресечения и предъявят обвинение.

«В настоящее время следователем СК России проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», – поделились в ведомстве.

Как сообщает NN.ru, о произошедшем полицейские узнали после звонка соседей. Как рассказали местные жители, пара громко ругалась, пока их полуторагодовалый ребенок плакал. Что стало причиной скандала, неизвестно.

Ранее в Подмосковье 20-летний мужчина напал с ножом на людей в магазине.

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