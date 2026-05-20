В Минюсте США заявили, что обвинения против Кастро стали первыми против властей Кубы за десятки лет

Минюст США: обвинения против Кастро — первые в отношении властей Кубы за 70 лет

Обвинения против бывшего лидера Кубы Рауля Кастро стали первым подобным случаем в отношении высшего руководства Кубы за почти 70 лет. Об этом заявил исполняющий обязанности генпрокурора США Тодд Бланш, пишет РИА Новости.

«Впервые за почти 70 лет высокопоставленный представитель кубинского режима обвинен в этой стране», — сказал Бланш.

20 мая Соединенные Штаты выдвинули обвинение против 94-летнего экс-главы Кубы Рауля Кастро в связи с инцидентом 30-летней давности, связанным с американскими самолетами. Как писало агентство Reuters со ссылкой на представителя администрации президента США, обвинения связаны с инцидентом 1996 года, когда кубинские истребители сбили самолеты, принадлежавшие организации кубинских эмигрантов. В тот день три самолета организации Brothers to the Rescue — оппозиционной к кубинским властям — вошли в воздушное пространство острова и кубинские военные сбили два воздушных судна из трех.

Сообщение о выдвинутом против Рауля Кастро обвинении прозвучало на фоне того, как Дональд Трамп заявил, что «Америка не потерпит», чтобы «государство-изгой» занималось укрывательством «враждебных иностранных вооруженных сил, разведывательных служб и террористических организаций всего в 150 км» от США. Трамп пригрозил, что Куба «будет следующей» после Венесуэлы.

Ранее Владимир Путин назвал неприемлемыми ограничения, введенные США в адрес Кубы.